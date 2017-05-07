أكاديمية تتيح تعلّم البرمجة ودفع الأقساط بعد التخرج

أكاديمية تتيح التعلّم ودفع الأقساط بعد التخرج

قصص نجاح
آخر تحديث منذ 3 ساعات و42 دقيقة.
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2:05

في هذه الأكاديمية، لا يدفع الطلاب تكاليفها إلا بعد حصولهم على عمل!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- توفر "App Academy" برنامجاً تعليمياً يمكّن الطلاب بتعلّم هندسة البرمجيات خلال ثلاثة أشهر فقط، بل وتساعد الطلاب بالحصول على عمل ليدفعوا ثمن أقساطهم بعد التخرّج.

قصص نجاحتكنولوجياتطبيقاتبرمجياتالتعليم