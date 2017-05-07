نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- توفر "App Academy" برنامجاً تعليمياً يمكّن الطلاب بتعلّم هندسة البرمجيات خلال ثلاثة أشهر فقط، بل وتساعد الطلاب بالحصول على عمل ليدفعوا ثمن أقساطهم بعد التخرّج.
أكاديمية تتيح تعلّم البرمجة ودفع الأقساط بعد التخرج
أكاديمية تتيح التعلّم ودفع الأقساط بعد التخرج
قصص نجاح
آخر تحديث منذ 3 ساعات و42 دقيقة.
2:05
في هذه الأكاديمية، لا يدفع الطلاب تكاليفها إلا بعد حصولهم على عمل!
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