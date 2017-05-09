(CNN)-- إنه ارتباط مختلف نوعاً ما، فعادة نحتفل بخطوبة شخص إلى شخص آخر، وليس إلى رجل آلي، فاليوم تحتفل ليلي بخطوبتها من "إنموفاتور"، رجل آلي صنعته بنفسها.