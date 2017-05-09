تحتفل بخطوبتها إلى رجل آلي

تحتفل بخطوبتها إلى رجل آلي

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آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
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6:42

لقد دخلنا رسمياً إلى حقبة جديدة، حيث يقع الناس بحب الآلات.

(CNN)-- إنه ارتباط مختلف نوعاً ما، فعادة نحتفل بخطوبة شخص إلى شخص آخر، وليس إلى رجل آلي، فاليوم تحتفل ليلي بخطوبتها من "إنموفاتور"، رجل آلي صنعته بنفسها.

روبوتاتتكنولوجياتقنية وتكنولوجيازواج وطلاقغرائب