(CNN)-- إنه ارتباط مختلف نوعاً ما، فعادة نحتفل بخطوبة شخص إلى شخص آخر، وليس إلى رجل آلي، فاليوم تحتفل ليلي بخطوبتها من "إنموفاتور"، رجل آلي صنعته بنفسها.
تحتفل بخطوبتها إلى رجل آلي
تحتفل بخطوبتها إلى رجل آلي
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
6:42
لقد دخلنا رسمياً إلى حقبة جديدة، حيث يقع الناس بحب الآلات.
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