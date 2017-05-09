شاهد.. طائرة بدون طيار بحجم العصفور يصعب رصدها

طائرة بدون طيار بحجم العصفور يصعب رصدها

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
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الشركة تقول إنها سلمت أول عشرين طائرة منها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذه طائرة "snipe" من شركة "إيروفيرونمنت" التي تقول إنها سلمت أول عشرين طائرة منها، وهي مزودة بكاميرا مع موازن حركة بالإضافة الى كاميرا ليلية حرارية.
 

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