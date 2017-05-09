أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذه طائرة "snipe" من شركة "إيروفيرونمنت" التي تقول إنها سلمت أول عشرين طائرة منها، وهي مزودة بكاميرا مع موازن حركة بالإضافة الى كاميرا ليلية حرارية.
شاهد.. طائرة بدون طيار بحجم العصفور يصعب رصدها
طائرة بدون طيار بحجم العصفور يصعب رصدها
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
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الشركة تقول إنها سلمت أول عشرين طائرة منها
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذه طائرة "snipe" من شركة "إيروفيرونمنت" التي تقول إنها سلمت أول عشرين طائرة منها، وهي مزودة بكاميرا مع موازن حركة بالإضافة الى كاميرا ليلية حرارية.
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