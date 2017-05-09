أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذه طائرة "snipe" من شركة "إيروفيرونمنت" التي تقول إنها سلمت أول عشرين طائرة منها، وهي مزودة بكاميرا مع موازن حركة بالإضافة الى كاميرا ليلية حرارية.

