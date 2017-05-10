نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نظرة إلى ما قد يحدث عندما تصطدم سيارة بمقطورة شاحنة مزودة بمصدات جانبية، والتي ينصح بها الآن معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة للمساعدة في تفادي وفيّات الحوادث المرورية.