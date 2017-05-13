نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تعرضت 99 دولة لهجوم قرصنة هائل، الجمعة، استهدف آلاف المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وفقا لشركة الأمن المعلوماتي، أفاست.

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وبينت أفاست أن أكثر من 75 ألف هجوم قرصنة شن حول العالم في يوم واحد، لافتة إلى أن أغلب هذه الهجمات تركزت في دول مثل روسيا وأوكرانيا وتايوان، موضحة أن الطريقة التي يعمل بها هذا الفيروس ويدعى "واناكراي" هو بالسيطرة على كل الملفات في الحاسوب المستهدف.

وأشارت الشرطة إلى أن هذا الفيروس وهو من فئة تدعى فيروسات "رانسوم واير" يطلب من مدير الحاسوب أو المؤسسة المستهدفة بعد حجب إمكانية الدخول إلى الملفات، دفع مبالغ مالية مقابل استعادة السيطرة والتحكم.

أكد وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، أنها تمكنت من منع تسرب أية معلومات حساسة تخص عملها بعد الهجوم الإلكتروني بفيروس الذي تعرضت له حواسيب الوزارة.

ويذكر أن إيرينا فولك، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، أكدت منع تسرب أية معلومات حساسة تخص عمل الوزارة بعد الهجوم الإلكتروني بفيروس تعرضت له، قائلة في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية: "في الوقت الحالي تم احتواء نشاط الفيروس. وتم منع تسرب أية معلومات خاصة بالعمل من الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الدفاع الروسية."