دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، الاثنين، تعرض جهات حكومية وخاصة في الدولة لهجمات "WannaCry" الإلكترونية التي طالت أكثر من 200 ألف جهاز في 150 دولة منذ الجمعة الماضية.

وأفاد المركز في بيانه: "تبين تواصل العديد من الشبكات بالمملكة مع نطاقات مشبوهة ذات علاقة بالهجوم. ومن خلال التحقيقات والتحليل المتقدم، تأكد للمركز إصابة عدد من الجهات في القطاع الحكومي والخاص في الهجوم."

وأكد المركز أن الإصابة بالهجوم الإلكتروني نتجت عنه "أضرار محدودة مقارنة بالأضرار العالمية." وأرسل المركز توصيات لمختلف الجهات لكيفية التعامل مع الإصابة، وما زال المركز يعمل مع الجهات المصابة والتعاون معها لتجاوز آثار الإصابة.

وأضاف البيان: "حيث يمكن وجود نسخة معدلة من البرمجية الخبيثة، مما يؤدي لاستمرار الهجمة وإصابة شبكات جديدة، فإن المركز يؤكد على اتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيق التوصيات المرسلة من المركز لمختلف الجهات لحماية شبكاتها من الإصابة."

ويُذكر استخدام قراصنة برامج خبيثة تعرف باسم "برامج الفدية" أو "Ransomware" لإقفال ملفات الكمبيوترات المتضرّرة ومنع مستخدميها من الدخول إليها إلا بعد دفع فدية بلغت 300 دولار بعملة البيتكوين الرقمية، في هجمات طالت 200 ألف جهاز كمبيوتر في 150 دولة بالعالم، وسميت الهجمات بـ"WannaCry".