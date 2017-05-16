دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستكشف دبي في 25 مايو/أيار عن عنصر شرطة روبوتي بين قواتها كجزء من خطة شرطة دبي للاعتماد على الأنظمة الذكية بنسبة 25 في المائة بقواتها بحلول عام 2030.

وأشار مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي، في مقابلة مع CNN بالعربية إلى أن شرطة دبي ستعمل على توزيع هذه العناصر الروبوتية في الوجهات السياحية بالإمارة ومراكز التسوق.

وسيجيب الروبوت المزوّد بالذكاء الاصطناعي على أسئلة الناس باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى استقباله للاستفسارات والشكاوى.

وستساعد الكاميرات المزوّدة بالروبوت على تقديم بث حي لمركز التحكم بالقيادة العامة لشرطة دبي عن محيطه، وقد يساعد مستقبلاً عناصر الشرطة في القبض على المطلوبين من خلال التعرف عليهم بخاصية التعرف على الوجه.

وأضاف الرزوقي بأن هذا الروبوت، الذي لا يزال من دون اسم بعد، لن يحل مكان الكوادر البشرية، بل أشار إلى أن تواجده بين قوات الشرطة سيتيح توزيع المهام لتحديد أدوار العناصر البشرية بشكل أفضل.

كما أن شرطة دبي تعمل على تطوير أنظمة مزوّدة بالذكاء الاصطناعي ضمن خططها المستقبلية للتنبؤ بأماكن وقوع الحوادث المرورية وأيضاً التنبؤ بالجرائم قبل وقوعها.

يجدر بالذكر بأن الروبوت حظي بترقية من شرطي إلى ملازم عند عرض الروبوت لأول مرة بمعرض جيتكس عام 2016.

ويأتي دور الروبوت أيضاً بسعي دبي لأن تسبق دول العالم بعشر سنوات بمبادرة "X10" وضمن تجهيزاتها لاحتضان معرض إكسبو لعام 2020.