أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عاد موقع "فيسبوك" مجدداً إلى تقليد خصائص "سناب شات".

إذ قدّم موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" والتابع لشركة "فيسبوك، الثلاثاء، خصائص جديدة، من بينها وضع رسوم وأشكال على الوجوه مشابهة لتلك المستخدمة بموقع "سناب شات" والتي قدّمها الأخير قبل 19 شهراً.

وستظهر ثماني أشكال جديدة للوجوه، والمعروفة باسم "filters"، عبر "انستغرام"، بالإضافة إلى تلك التي تسمح بإضافة أشكال بوجود اثنين بالصورة.

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ولستخدام الأشكال الجديدة عبر انستغرام يمكنك سحب الشاشة إلى اليمين عند تشغيل وضعية الكاميرا داخل التطبيق، لتظهر الأشكال بالجزء الأيمن السفلي من الشاشة ويتمكن المستخدمون من تجربة تلك الأشكال على وجوههم قبل التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو أو استخدام خاصية "Boomerang" التي تسمح بتكرار مقاطع الفيديو القصيرة مراراً وتكراراً.

وفي أغسطس/آب الماضي، قام موقع "إنستغرام" بإطلاق خاصية "القصص" أو "Stories" والتي تطابق ما يوفره "تطبيق "سناب شات" لمشاركة الصور والفيديو لمدة 24 ساعة.

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كما قدم موقع "فيسبوك" خاصية "القصص" أيضاً في أواخر مارس/آذار الماضي، لكنه لم يتلقى إقبالاً واسعاً، كما طبّقت الشركة الخاصية ذاتها عبر تطبيق "ماسنجر" و"واتساب".

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كما قدم "إنستغرام" أداة "الممحاة" أو "eraser tool" التي تسمح للمستخدمين بمسح أمور لا يرغبون بإظهارها بصورهم، وهي خاصية أعلنت عنها "سناب شات" الأسبوع الماضي.

يأتي هذا في وقت تواجه فيها "سناب شات" صعوبة برفع عدد المستخدمين النشطين يومياً، في وقت يطلب به المستثمرون هذه الزيادة بالتزامن مع عرض شركة "Snap" للاكتتاب العام.