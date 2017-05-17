دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "HTC" عن إطلاق هاتفها "HTC U11"، الثلاثاء، ليصل إلى أسواق الشرق الأوسط في بداية يونيو/حزيران القادم.

أبرز ما يميز هاتف "HTC" الجديد يتمثل بمكانية تفعيل بعض الخواص من خلال الضغط على جوانب الهاتف، يمكن للمستخدم تعديل الضغطة وفقاً للقوة.

كما أن الفترة الزمنية التي تستمر بها بالضغط قد تشير إلى أمر مختلف وفقاً للتعديلات التي يختارها المستخدم، إذ يمكن لضغطة قصيرة أن تفعل الكاميرا الأمامية، أما الضغطة الطويلة قد تفعّل الكاميرا الخلفية وعند ضغطة قصيرة أخرى ستتمكن من التقاط صورة دون الحاجة إلى الضغط على شاشة اللمس أو على الأزرار الجانبية.

يحوي الجهاز شاشة بقياس 5.5 إنشات بدرجة وضوح "Quad HD"، الشاشة مصنوعة بزجاج "غوريلا" من الجيل الخامس.

قوة الكاميرا الأساسية تبلغ 12 ميغابيكسيل أما الأمامية فتبلغ 16 ميغابيكسيل، ويمكن تسجيل الصوت بمحيط 360 درجة حول المستخدم.