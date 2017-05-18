عدسة غوغل الجديدة ستجعل كاميرتك أذكى منك!

عدسة غوغل الجديدة ستجعل كاميرتك أذكى منك!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و6 دقائق.
غوغلكاميراتتقنية
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الرئيس التنفيذي لشركة غوغل يعلن عن "عدسة غوغل" الذكية الجديدة.

(CNN)-- يوم الأربعاء، كشفت شركة غوغل عن "عدسة غوغل" التي تتيح لكاميرا الهاتف تفسير الأشخاص والأماكن والأشياء في الصور التي تلتقطها.

غوغلكاميراتتقنية