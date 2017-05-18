(CNN)-- يوم الأربعاء، كشفت شركة غوغل عن "عدسة غوغل" التي تتيح لكاميرا الهاتف تفسير الأشخاص والأماكن والأشياء في الصور التي تلتقطها.
عدسة غوغل الجديدة ستجعل كاميرتك أذكى منك!
عدسة غوغل الجديدة ستجعل كاميرتك أذكى منك!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و6 دقائق.
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الرئيس التنفيذي لشركة غوغل يعلن عن "عدسة غوغل" الذكية الجديدة.
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