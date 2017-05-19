أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهر باحثون في جامعة "كارنيجيه ميللون" كيف يمكن لدهان أن يحوّل أي سطح إلى شاشة لمس متصلة بالأجهزة الذكية.
دهان يحوّل أي سطح لشاشة لمس
دهان يحوّل أي سطح لشاشة لمس
تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 19 مايو/أيار 2017; 08:54 (GMT +0400).
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كل ما عليك فعله هو رش السطح المراد بمادة موصلة للكهرباء ومن ثم وصله بالكمبيوتر
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