أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهر باحثون في جامعة "كارنيجيه ميللون" كيف يمكن لدهان أن يحوّل أي سطح إلى شاشة لمس متصلة بالأجهزة الذكية.