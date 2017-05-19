دهان يحوّل أي سطح لشاشة لمس

دهان يحوّل أي سطح لشاشة لمس

تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 19 مايو/أيار 2017; 08:54 (GMT +0400).
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1:04

كل ما عليك فعله هو رش السطح المراد بمادة موصلة للكهرباء ومن ثم وصله بالكمبيوتر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهر باحثون في جامعة "كارنيجيه ميللون" كيف يمكن لدهان أن يحوّل أي سطح إلى شاشة لمس متصلة بالأجهزة الذكية.

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