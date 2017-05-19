أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقوم شركة "فولفو" بتجربة شاحنة قمامة ذاتية القيادة في السويد للمساعدة برفع درجة الكفاءة بالعمل.
كيف ستساعدنا شاحنات القمامة ذاتية القيادة؟
كيف ستساعدنا شاحنات القمامة ذاتية القيادة؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
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الشاحنة لا تزال نموذجاً أولياً وتعمل على تخطيط وجهتها باستخدام أجهزة الاستشعار وتقنية التتبع بالأقمار الصناعية "GPS"
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