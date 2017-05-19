كيف ستساعدنا شاحنات القمامة ذاتية القيادة؟

كيف ستساعدنا شاحنات القمامة ذاتية القيادة؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
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الشاحنة لا تزال نموذجاً أولياً وتعمل على تخطيط وجهتها باستخدام أجهزة الاستشعار وتقنية التتبع بالأقمار الصناعية "GPS"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقوم شركة "فولفو" بتجربة شاحنة قمامة ذاتية القيادة في السويد للمساعدة برفع درجة الكفاءة بالعمل.

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