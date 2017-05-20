نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مسؤولون صينيون عن نجاح عمليات تعدين للحصول على هيدرات الغاز الطبيعي التي تشبه الثلج، خلال ثمانية أيام فقط،متوقعين بأن هذا النجاح "قد يساهم في ثورة طاقة عالمية."