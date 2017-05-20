ما هو "الثلج القابل للاشتعال"؟ ولماذا تصفه الصين بـ"ثورة للطاقة"؟

ما هو "الثلج القابل للاشتعال"؟

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 20 مايو/أيار 2017; 06:01 (GMT +0400).
علوم وتكنولوجياالصينالحكومة الصينيةالطاقةالغاز
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تمكن علماء صينيون من استخراج الثلج المشتعل بنجاح وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الصينية الرسمية.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مسؤولون صينيون عن نجاح عمليات تعدين للحصول على هيدرات الغاز الطبيعي التي تشبه الثلج، خلال ثمانية أيام فقط،متوقعين بأن هذا النجاح "قد يساهم في ثورة طاقة عالمية."

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