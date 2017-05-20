نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مسؤولون صينيون عن نجاح عمليات تعدين للحصول على هيدرات الغاز الطبيعي التي تشبه الثلج، خلال ثمانية أيام فقط،متوقعين بأن هذا النجاح "قد يساهم في ثورة طاقة عالمية."
ما هو "الثلج القابل للاشتعال"؟ ولماذا تصفه الصين بـ"ثورة للطاقة"؟
ما هو "الثلج القابل للاشتعال"؟
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 20 مايو/أيار 2017; 06:01 (GMT +0400).
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تمكن علماء صينيون من استخراج الثلج المشتعل بنجاح وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الصينية الرسمية.
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