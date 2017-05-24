نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هل تملك بعض الصور القديمة التي أضفت إليها عدداً فائضاً من المؤثرات؟ جميعنا قد فعل ذلك بحسابه في "انستغرام."

لذا وفر موقع "انستغرام" أداة جديدة تسمح للمستخدمين بـ "أرشفة" التعليقات دون حذفها، لتخزّن هذه الصور في موقع خاص في الحساب الشخصي للمستخدم.

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كما يمكن للمستخدمين إعادة إظهار الصور بموقعها الأصلي في أي وقت.

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وأكد موقع "إنستغرام" لـ "CNNTech" اختبارها لهذه الأداة، لكن الشركة أشارت إلى أن الخيار لن يظهر أمام جميع المستخدمين، وأضافت الشركة بأن الخاصية ستتوفر خلال الأشهر المقبِلة.

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ولاستخدام الأداة الجديدة يمكنكم الضغط على القائمة وفي الزاوية العلوية اليمنى للتعليق أو الصورة التي تود إخفائها، سيظهر أمامكم خيار "الأرشفة" أو "Archive" الأول في القائمة، عندها يختفي التعليق المرغوب من حساب المستخدم الظاهر لمتابعيه.

وإن أردتم إعادة إظهار التعليق، اضغطوا على الزاوية العلوية اليمنى في حسابكم لإظهار التعليقات المخفيّة، واختاروا "إظهار على الحساب" أو "show on profile."