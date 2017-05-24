غلاف هاتف؟ أم طابعة للصور؟ إنه يحوي الاثنين!

غلاف هاتف؟ أم طابعة للصور؟ إنه يحوي الاثنين!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين ودقيقة.
تقنيةطابعاتاختراعات
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هكذا تستطيع طبع الصور من خلال هاتفك

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت شركة "Prynt" نسخة جديدة من أغلفة الهواتف الذكية التي يمكنها طباعة الصور.

تقنيةطابعاتاختراعات