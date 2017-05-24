نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت شركة "Prynt" نسخة جديدة من أغلفة الهواتف الذكية التي يمكنها طباعة الصور.
غلاف هاتف؟ أم طابعة للصور؟ إنه يحوي الاثنين!
غلاف هاتف؟ أم طابعة للصور؟ إنه يحوي الاثنين!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين ودقيقة.
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هكذا تستطيع طبع الصور من خلال هاتفك
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