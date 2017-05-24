سناب شات يكشف عن ميزة القصص المخصصة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسمح ميزة سناب شات الجديدة للمستخدمين تخصيص قصص حسب موقع التواجد أو الحدث وتأتي هذه الميزة كخطوة كما في فيسبوك وانستغرام اللتين طرحتا العديد من المميزات المشابهة سناب شات.