أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسمح ميزة سناب شات الجديدة للمستخدمين تخصيص قصص حسب موقع التواجد أو الحدث وتأتي هذه الميزة كخطوة كما في فيسبوك وانستغرام اللتين طرحتا العديد من المميزات المشابهة سناب شات.
سناب شات يكشف عن ميزة القصص المخصصة
سناب شات يكشف عن ميزة القصص المخصصة
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 24 مايو/أيار 2017; 08:45 (GMT +0400).
1:02
أصبح بإمكانكم الآن أن تخصصوا قصص سناب حول حدث أو مكان معين
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.