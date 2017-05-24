سناب شات يكشف عن ميزة القصص المخصصة

سناب شات يكشف عن ميزة القصص المخصصة

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 24 مايو/أيار 2017; 08:45 (GMT +0400).
تكنولوجياتطبيقاتسناب شاتانستغرامفيسبوك
1:02

أصبح بإمكانكم الآن أن تخصصوا قصص سناب حول حدث أو مكان معين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسمح ميزة سناب شات الجديدة للمستخدمين تخصيص قصص حسب موقع التواجد أو الحدث وتأتي هذه الميزة كخطوة كما في فيسبوك وانستغرام اللتين طرحتا العديد من المميزات المشابهة سناب شات.

تكنولوجياتطبيقاتسناب شاتانستغرامفيسبوك