هذه أصغر وأظرف طائرة بدون طيار

هذه أصغر وأظرف طائرة بدون طيار

تكنولوجيا
آخر تحديث الخميس, 25 مايو/أيار 2017; 03:04 (GMT +0400).
تقنيةطائرات بدون طيارصور
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هذه هي “DJI Spark” التي يبلغ وزنها 272 غراماً فقط

تقنيةطائرات بدون طيارصور