هذه أصغر وأظرف طائرة بدون طيار هذه أصغر وأظرف طائرة بدون طيار تكنولوجيا آخر تحديث الخميس, 25 مايو/أيار 2017; 03:04 (GMT +0400). تقنيةطائرات بدون طيارصور شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 1:03 هذه هي “DJI Spark” التي يبلغ وزنها 272 غراماً فقط تقنيةطائرات بدون طيارصور شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"","friendly_name":"tech-250517-dji-smallest-drone","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/05/25","rs_flag":"prod","section":["tech","tech:videos"],"template_type":"adbp:video",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.