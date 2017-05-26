شاهد.. إطلاق صاروخ مطبوع بالتقنية ثلاثة الأبعاد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أطلقت شركة "روكيت لاب" المتخصصة في إطلاق الصواريخ إلى الفضاء أول صاروخ يعمل بالبطارية مطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد من جزيرة نائية في نيوزيلندا.