تطبيق يكشف اهتمامات اصدقائك لربطك بمزودي خدمات

هذا التطبيق قد يدهشك

تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 26 مايو/أيار 2017; 01:04 (GMT +0400).
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بدأت Prefer كتجربة، إذ أردنا أن نعرف ما الذي سيحصل إذا ساعدنا المحترفين على الوصول إلى أصدقاء زبائنهم.