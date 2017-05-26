تطبيق يكشف اهتمامات اصدقائك لربطك بمزودي خدمات
هذا التطبيق قد يدهشك
تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 26 مايو/أيار 2017; 01:04 (GMT +0400).
1:44
بدأت Prefer كتجربة، إذ أردنا أن نعرف ما الذي سيحصل إذا ساعدنا المحترفين على الوصول إلى أصدقاء زبائنهم.
بدأت Prefer كتجربة، إذ أردنا أن نعرف ما الذي سيحصل إذا ساعدنا المحترفين على الوصول إلى أصدقاء زبائنهم.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.