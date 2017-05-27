نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- أعلنت "غوغل" في مؤتمرها الخاص بمطوّري البرمجيات عن نموذج أولي لنظام تشغيلها "أندرويد" مخصص للسيارات، ولن يضطر السائقون لاستخدام هواتفهم الذكية لتشغيله.
شاهدوا "أندرويد" من غوغل.. نظام مخصص لتشغيل السيارات فقط
"أندرويد" من غوغل.. نظام مخصص لتشغيل السيارات
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و35 دقيقة.
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"غوغل" تعلن عن "أندرويد" للسيارات
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