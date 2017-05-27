شاهدوا "أندرويد" من غوغل.. نظام مخصص لتشغيل السيارات فقط

"أندرويد" من غوغل.. نظام مخصص لتشغيل السيارات

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و35 دقيقة.
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"غوغل" تعلن عن "أندرويد" للسيارات

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- أعلنت "غوغل" في مؤتمرها الخاص بمطوّري البرمجيات عن نموذج أولي لنظام تشغيلها "أندرويد" مخصص للسيارات، ولن يضطر السائقون لاستخدام هواتفهم الذكية لتشغيله.

سيارات ذكيةسياراتغوغلابتكارات