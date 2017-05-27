شاهدوا "أندرويد" من غوغل.. نظام مخصص لتشغيل السيارات فقط

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- أعلنت "غوغل" في مؤتمرها الخاص بمطوّري البرمجيات عن نموذج أولي لنظام تشغيلها "أندرويد" مخصص للسيارات، ولن يضطر السائقون لاستخدام هواتفهم الذكية لتشغيله.