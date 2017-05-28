كيف ستغير من نمط حياتك بعد سماع خطاب زوكربيرغ هذا؟ 

(CNN) — على الرغم من أن زوكربيرغ قال مراراً إن ليس لديه نية في الترشح لمنصب الرئاسة، إلا أن خطابه كان في كثير من الأحيان سياسي. لم يذكر الرئيس ترامب، ولكن زوكربيرغ تحدث عن الهجرة، تغير المناخ، الوظائف، الدخل الأساسي العالمي، العنصرية والرعاية الصحية خلال خطاب قارب 40 دقيقة. وحتى أنه اقترح "تحديث الديمقراطية ليتمكن الجميع من التصويت على الانترنت".