(CNN) — على الرغم من أن زوكربيرغ قال مراراً إن ليس لديه نية في الترشح لمنصب الرئاسة، إلا أن خطابه كان في كثير من الأحيان سياسي. لم يذكر الرئيس ترامب، ولكن زوكربيرغ تحدث عن الهجرة، تغير المناخ، الوظائف، الدخل الأساسي العالمي، العنصرية والرعاية الصحية خلال خطاب قارب 40 دقيقة. وحتى أنه اقترح "تحديث الديمقراطية ليتمكن الجميع من التصويت على الانترنت".
كيف ستغير من نمط حياتك بعد سماع خطاب زوكربيرغ هذا؟
كيف ستغير من حياتك بعد سماع خطاب زوكربيرغ؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و41 دقيقة.
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مارك زوكربيرغ يلهم طلاب هارفارد بخطاب عن العالم الحديث.
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