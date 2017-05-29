اكتشف هذه المقتنيات التكنولوجية الجديدة لصيف منعش!
إليكم مقتنيات تكنولوجية جديدة لصيف منعش!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و54 دقيقة.
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هنالك معدات تتناسب وفقاً للفصول، فمع تحسن الطقس وخروج الناس من منازلهم بشكل أكبر خلال فصل الصيف، تأتي عدد من المعدات التكنولوجية المناسبة للرحلات وقضاء الوقت خارجاً.
شاهدوا في معرض الصور أعلاه أحدثمن المعدات التكنولوجية المتناسبة لفصل الصيف.
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