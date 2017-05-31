ناسا تخطط لمهمة تاريخية للاقتراب من الشمس

ناسا تخطط لمهمة تاريخية للاقتراب من الشمس

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 31 مايو/أيار 2017; 11:17 (GMT +0400).
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سيتم إرسال المسبار، باركر، إلى الشمس في أول مهمة من نوعها لناسا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--تخطط ناسا لإرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى الشمس في صيف عام 2018

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