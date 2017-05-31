أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--تخطط ناسا لإرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى الشمس في صيف عام 2018
ناسا تخطط لمهمة تاريخية للاقتراب من الشمس
ناسا تخطط لمهمة تاريخية للاقتراب من الشمس
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 31 مايو/أيار 2017; 11:17 (GMT +0400).
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سيتم إرسال المسبار، باركر، إلى الشمس في أول مهمة من نوعها لناسا
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