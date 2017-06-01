شاهد أكبر طائرة في العالم.. ستكون منصة لإطلاق صواريخ الأقمار الصناعية!

شاهد.. أكبر طائرة في العالم تخرج من مرآبها

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ16 دقيقة.
أمريكاطائراتعلوم وفضاءفضاءمحطة الفضاء الدولية
0:49

يبلغ طول جناحيها 385 قدما (117 مترا)، وهي مزودة بستة محركات كالتي تستخدم في طائرة بوينغ 747

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)— أخرجت شركة "Stratolaunch" أكبر طائراتها من مرآبها لأول مرة تمهيداً لبدء اختبارها.

أمريكاطائراتعلوم وفضاءفضاءمحطة الفضاء الدولية