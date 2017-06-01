أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)— أخرجت شركة "Stratolaunch" أكبر طائراتها من مرآبها لأول مرة تمهيداً لبدء اختبارها.
شاهد أكبر طائرة في العالم.. ستكون منصة لإطلاق صواريخ الأقمار الصناعية!
شاهد.. أكبر طائرة في العالم تخرج من مرآبها
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ16 دقيقة.
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يبلغ طول جناحيها 385 قدما (117 مترا)، وهي مزودة بستة محركات كالتي تستخدم في طائرة بوينغ 747
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