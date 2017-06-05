"غوغل" تستخدم سيارات "Street View" لقياس معدلات التلوث

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقع مدينة "أوكلاند" على خط تقاطع ثلاث طرق رئيسية رابطة بين الولايات الأمريكية، وهي مجاورة لأحد أكبر الموانئ في الولايات المتحدة، ما يعني بأن درجة نقاوة الهواء وتلوثه تختلف من منطقة سكنية لأخرى.

إذ أظهر تقرير جديد صادر عن "صندوق الدفاع عن البيئة" بيانات تظهر جودة الهواء في حي سكني واحد بمدينة "أوكلاند" الواقعة في ولاية كاليفورنيا، البيانات فصّلت تغير جودة الهواء بالتفصيل من شارع لآخر.

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وقد تعاون الصندوق مع كل من "Google Earth Outreach" و"جامعة تكساس في أوستن"، ليزوّدوا سيارات "Street View" التابعة لغوغل بأدوات مراقبة مناخية من شركة "Aclima" لقياس معدلات التلوث خلال حركة السيارة بين الشوارع.

وقال جوشوا أبتي، البروفيسور المساعد في "جامعة تكساس في أوستن"، وأحد الباحثين الرئيسيين بالدراسة: "لقد فوجئنا بالتنوع الذي يتسم به الهواء في مدننا."

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وقد قاس جهاز الاستشعار المتحرك المعلومات في كل مائة قدم (30.4 متر) في المدينة، واكتشفوا وجود فرقٍ بمعدلات التلوث بين الأحياء المختلفة، معدلات التلوث المرتفعة قيست بالقرب من مصنع إسمنت ومطاعم وورشة لتصنيع هياكل السيارات.

وفي 150 يوماً عل مدار عام كامل، قاست سيارات "غوغل" جودة الهواء في ثلاثة أحياء سكنية وقاست معدلات الكربون الأسود وأكسيد النتريك وأحادي أكسيد النتروجين والمواد الكيماوية الضارة بالصحة.

وقال الباحثون إن المعلومات المجمّعة يمكنها أن تفيد العديد من الجهات، من بينها الوكالات التي تعمل على تحسين جودة الهواء، والعلماء الباحثين في مجال التلوث، كما أن هذه المعلومات قد تفيد الأفراد الذين يعانون من الربو أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، ولمن يود الاطلاع على الخرائط يمكنه الضغط على رابط موقع "EDF" هنا.