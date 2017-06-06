أخيراً.. "آبل" تعلن عن سماعة ذكية بالإضافة إلى منتجات جديدة أخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "آبل" عن العديد من المنتجات الجديدة في قطاع الأجهزة والبرمجيات على حد سواء، في مؤتمرها "WWDC" في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الإثنين.

وأشار تيم كوك، إلى أن المؤتمر ضم 16 مليون مطوّر للبرمجيات سجلوا في المؤتمر، وأن المشاركين أتوا من 75 دولة.

إليكم نبذة لما قدمته الشركة من منتجات خلال هذا المؤتمر:

المنتجات الجديدة:

"HomePod"

وأخيراً أعلنت شركة "آبل" عن دخولها سوق المنافسة بالسماعات الذكية للمساعدين الرقميين، إذ أعلنت الشركة عن جهاز "HomePod" اللاسلكي والمتوافق مع مساعدة الشركة الرقمية "سيري".

السماعة ستتيح الوصول لاسلكياً إلى مكتبة "Apple Music" بالكامل للاستماع إليها من خلال مكبر صوت لا يتجاوز طوله 17.7 سنتمتراً، تحوي السماعة شريحة "A8" المتخصصة في قطاع الصوتيات.

وأشارت الشركة إلى أن جهاز "HomePod"يعتبر مساعداً منزلياً يمكنك من خلاله إرسال الرسائل والحصول على تحديثات بشأن الأخبار والرياضة والطقس، وكذلك يرتبط بأجهزة المنزل الذكية، لتطلب من "سيري" تشغيل الإضاءة أو إغلاق الستائر.

ستتوفر السماعة الذكية الجديدة من "آبل" بسعر 349$ باللونين الأبيض و"الرمادي الفلكي" في شهر ديسمبر/كانون أول، وسيعرض في البداية بالأسواق الأسترالية وفي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفي البداية ستتوافق السماعة "iPhone 5s" وبعدها بالأجهزة المزودة بنظام تشغيل "iOS 11."

"iMac Pro"

وقد قدمت الشركة لمحة صغيرة لما سيبدو عليه جهاز "iMac Pro" الجديد، بلون رمادي غامق وتصميم جذاب، وأشار القائمون إلى أن هذا الجهاز سيجسد "أقوى أجهزة (Mac) قدّمتها الشركة على الإطلاق"، بنظام مراوح مزدوج، لرفع درجة برودة الجهاز بنسبة 50 في المائة.

وسيتوفر الجهاز الجديد وحدة المعالجة المركزية "CPU" بثمانية نوى لمعالجات "Xeon"، كما ستقدم الشركة نسخة من الجهاز بـ 18 نواة في وحدة المعالجة المركزية، وسيمتاز الجهاز أيضاً بوجود ذاكرة "ECC" قد تبلغ 128 غيغابايت، أي 4 أضعاف ما يملكه "Thunderbolt 3"، يمكنه إظهار 44 مليون بيكسل، وبوضوح "5K"، وفقاً لما أشارت إليه الشركة.

الجهاز سيتسم بالعديد من الخواص التي ستساعد مطوّري البرمجيات على تصميم الصور المتحركة "graphics"، أما سعره سيبلغ 4999 دولار، مقارنة بالسعر المتوقع لهذه المواصفات بأكثر من 7 آلاف دولار، حجم الشاشة يبلغ 27 إنشاً، وسيصل هذا الجهاز الأسواق في ديسمبر/كانون أول هذا العام.

"iPad Pro"

أعلنت الشركة أيضاً عن جهاز "iPad Pro" الجديد المرفق بلوحة مفاتيح ذكية، التي يمكنها التعرّف على أكثر من 30 لغة، شاشات الجهاز الجديد 600 nits أكثر وضوحاً، وسيمكن تشغيل فيديوهات "HDR" لأول مرة عبر أجهزة "آيباد"، وطوّرت "آبل" معدلات تحديث أو "refresh rate" من 60Hz إلى 120Hz.

يحوي الجهاز الجديد شريحة "A10X Fusion" بوحدة المعالجة المركزية ذات الـ 12 نواة، ما يوفر 30 في المائة استجابة أسرع و40 في المائة نسبة أداء أعلى في تصميم الصور "غرافيك" مقارنة بشريحة "A9X"، أما عمر البطارية فلا يزال بنسبة 10 ساعات من التشغيل، كما شهدناه بالأجهزة السابقة.

كما أصبح "Apple Pencil" الموافق لأجهزة "آيباد" حتى أكثر انسيابية مع خاصية "ProMotion" التي توفر فاصلاً زمنياً يصل إلى 20 ميللي ثانية "ليكون الأفضل في مجاله ويقدم رسماً انسيابياً وطبيعياً أكثر،" وفقاً لما ذكرته الشركة.

أما الكاميرا المرفقة بالجهاز الجديد فستمتاز بتصويرها عالي الجودة، إذ سيرفق الجهاز بالكاميرتين الأمامية والخلفية ذاتهما الموجودتان بهواتف "آيفون 7"، بما فيها كاميرا بوضوح 12 ميغابيكسل مع التثبيت البصري للصور، وكاميرا HD بوضوح 7 ميغابيكسل.

كما ستحدّث الشركة وصلات الشحن لأجهزتها المختلفة لتضيف إليها خاصية الشحن السريع "fast charging" وتقطع مدة الشحن المعتادة إلى النصف، وفقاً لما أشارت إليه الشركة.