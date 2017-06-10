أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ابتكر باحثون مادة هلامية تدعى "مايكرو جل" حيث يأملون أن تساعد في دعم انتاج الأشكال المطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد.
"مايكروجل".. ثورة في انتاج الأجهزة الطبية الدقيقه بالتقنية ثلاثية الأبعاد
"مايكروجل".. ثورة في انتاج الأجهزة الطبية
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و18 دقيقة.
1:03
تعتبر خطوة متقدمه في مجال انتاج الأجهزة الطبية المطبوعه بهذه التقنية
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