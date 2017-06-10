"مايكروجل".. ثورة في انتاج الأجهزة الطبية الدقيقه بالتقنية ثلاثية الأبعاد

"مايكروجل".. ثورة في انتاج الأجهزة الطبية

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و18 دقيقة.
الطباعة ثلاثية الأبعادأمريكاابتكاراتأجهزة طبية
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تعتبر خطوة متقدمه في مجال انتاج الأجهزة الطبية المطبوعه بهذه التقنية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ابتكر باحثون مادة هلامية  تدعى "مايكرو جل" حيث يأملون أن تساعد في دعم انتاج الأشكال المطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد.

الطباعة ثلاثية الأبعادأمريكاابتكاراتأجهزة طبية