"مايكروجل".. ثورة في انتاج الأجهزة الطبية الدقيقه بالتقنية ثلاثية الأبعاد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ابتكر باحثون مادة هلامية تدعى "مايكرو جل" حيث يأملون أن تساعد في دعم انتاج الأشكال المطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد.