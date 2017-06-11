أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وسط المزاعم الأخيرة عن قرصنة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح الأمن الإلكتروني في روسيا تحت تدقيق كبير. ولكن الروس أنفسهم يواجهون مخاطر التعرض للقرصنة أيضاً، بعدما تعرضت جهات حكومية وخاصة في 150 دولة لهجمات "WannaCry" الإلكترونية.
كفاح روسيا ضد الجرائم الإلكترونية
كفاح روسيا ضد الجرائم الإلكترونية
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و17 دقيقة.
2:36
أصبحت النشاطات الإلكترونية الروسية تحت المجهر العالمي اليوم
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.