كفاح روسيا ضد الجرائم الإلكترونية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وسط المزاعم الأخيرة عن قرصنة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح الأمن الإلكتروني في روسيا تحت تدقيق كبير. ولكن الروس أنفسهم يواجهون مخاطر التعرض للقرصنة أيضاً، بعدما تعرضت جهات حكومية وخاصة في 150 دولة لهجمات "WannaCry" الإلكترونية.