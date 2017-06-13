هل حدّثتم أنظمة تشغيلكم بعد؟ لديكم ثلاث دقائق فقط!

هل حدّثتم أنظمة تشغيلكم؟ لديكم ثلاث دقائق!

تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 13 يونيو/حزيران 2017; 08:39 (GMT +0400).
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برنامج احتجز نصف مليون جهاز رهينة حول العالم.. محمد أمين حاسبيني ليشرح لنا عن البرنامج الخبيث "WannaCry"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إن لم تحدّثوا أنظمة تشغيل أجهزتكم الذكية، فكّروا مجدداّ، فبرنامج "WannaCry" سيصطاد معلوماتكم ويسجنها كالرهائن مقابل فدية، شاهدوا مقابلة CNN بالعربية مع محمد أمين حاسبيني، باحث أمني أول بفريق الأبحاث والتحليلات العالمي في "كاسبرسكي لاب .

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