الصين تطلق تلسكوباً فضائياً للبحث عن الثقوب السوداء الصين تطلق تلسكوباً فضائياً تكنولوجيا آخر تحديث منذ 3 ساعات و8 دقائق. الصينالفضاءعلوم الفضاءمركبات فضائية شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 1:03 أطلقت الصين أول تلسكوب يعمل بالأشعة السينية إلى الفضاء الصينالفضاءعلوم الفضاءمركبات فضائية شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"","friendly_name":"tech-0150617-china-ray-space-telescope-launched-sje-lon-orig","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/06/15","rs_flag":"prod","section":["tech","tech:videos"],"template_type":"adbp:video",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.