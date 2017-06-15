الصين تطلق تلسكوباً فضائياً للبحث عن الثقوب السوداء

الصين تطلق تلسكوباً فضائياً

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و8 دقائق.
الصينالفضاءعلوم الفضاءمركبات فضائية
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أطلقت الصين أول تلسكوب يعمل بالأشعة السينية إلى الفضاء

الصينالفضاءعلوم الفضاءمركبات فضائية