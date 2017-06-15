بشاشة مذهلة وأداء مميز.. إليكم هاتف "Samsung Galaxy S8" الجديد

بشاشة وأداء مميزين.. هاتف "Samsung Galaxy S8"

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و30 دقيقة.
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2:58

هذا هو هاتف "سامسونغ جالكسي S8" الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "سامسونغ" مؤخراً عن هاتفها الجديد " Galaxy S8"، جربنا لكم الهاتف الجديد عبر صفحة "تك مع بلسيت"، وإليكم النتيجة. 

تقنية وتكنولوجياتك مع بلسيتسامسونغهواتف ذكية