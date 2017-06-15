دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "سامسونغ" مؤخراً عن هاتفها الجديد " Galaxy S8"، جربنا لكم الهاتف الجديد عبر صفحة "تك مع بلسيت"، وإليكم النتيجة.