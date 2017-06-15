دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "سامسونغ" مؤخراً عن هاتفها الجديد " Galaxy S8"، جربنا لكم الهاتف الجديد عبر صفحة "تك مع بلسيت"، وإليكم النتيجة.
بشاشة مذهلة وأداء مميز.. إليكم هاتف "Samsung Galaxy S8" الجديد
بشاشة وأداء مميزين.. هاتف "Samsung Galaxy S8"
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و30 دقيقة.
2:58
هذا هو هاتف "سامسونغ جالكسي S8" الجديد
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