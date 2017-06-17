يا مسافر.. تطبيق فلسطيني يسعى إلى المنافسة العالمية

يا مسافر.. تطبيق فلسطيني يسعى إلى العالمية

قصص نجاح
آخر تحديث منذ ساعتين و53 دقيقة.
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2:12

يا مسافر موقع على الانترنت في رام الله في الضفة الغربية، وهي شركة حجوزات عبر الانترنت تلبي احتياجات المسافرين في الشرق الأوسط.

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