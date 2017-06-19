دبي تعلن عن تغيير تصميم مركبة التاكسي الجوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي عن الشكل الجديد للتاكسي الجوي، بالتعاون مع شركة "Volocopter" الألمانية لتصنيع المركبة.

هذا وقد أعلنت الهيئة عن التصميم السابق للمركبة خلال القمة العالمية للحكومات في فبراير/شباط هذا العام، معلنة حينها عن التعاقد مع شركة "Ehang" الصينية لتصميم مركبة "Ehang 184"، وتضمنت خطة الهيئة إطلاق المركبة ووضعها قيد التشغيل في يوليو/تموز القادم (شاهدوا الفيديو التالي:)

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ويتوقع أن يخضع التصميم الجديد لفترة التشغيل التجريبي في الربع الأخير من العام الحالي، ليتم العمل على تطبيق التشريعات وإتمام المراحل التجريبية للتأكد من سلامة المركبة خلال السنوات الخمس القادمة.

وفي مقابلة مع CNN بالعربية قال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي رئيس لجنة المركبات الذكية، أحمد هاشم بهروزيان، إن التوزيع في المهام يتم حالياً بين ثلاثة جهات: هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي ستعمل على إخضاع المركبة للمراحل التجريبية والتأكد من الأهداف الجارية للمركبة، والجهة الثاني ستتمثل بهيئة دبي للطيران المدني والتي ستعمل على رسم القوانين والتشريعات، "بالأخص وأن هذه الحالة هي الأولى في العالم،" أما الجهة الفثالة فستتمثل بشركة "Volocopter" والتي ستعمل على "التحالف مع جهات دولية للحصول على التصريح اللازم لمثل هذه الطائرات،" وفقاً لما ذكره بهروزيان.

وفي المرحلة التجريبية ستحرص الهيئة على وضع المركبة تحت الاختبار، فبالرغم من تعريضها لتجارب عديدة في ألمانيا، والذي كان السبب الأساسي في اختيار الشركة، وفقاً لبهروزيان، إلا أنه أصر على أهمية وضع الطائرة تحت التجربة في الظروف المناخية في منطقة الخليج، وقال بهروزيان: "تجارب أوروبا تختلف عن مناخ دبي، فيما يخص تأثير المناخ على المحركات وعمر البطارية،" مضيفاً إلى أن التجارب ستتأكد من عمر البطارية في درجات الحرارة العالية وتفاعل المركبة مع رمال الصحراء.

وأضاف بهروزيان بأن الهيئة تجري دراسات حالياً بمدى الطلب المتوفر على المركبة لتحديد مواقع إقلاعها وهبوطها داخل الإمارة.