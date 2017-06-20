تعرفوا على " PHAB2 Pro".. أول هاتف بنظام "Google Tango"

تعرفوا على " PHAB2 Pro" العملاق

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و6 دقائق.
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2:51

لمحبي ألعاب الفيديو.. هذا الهاتف مخصص لكم .. جربنا لكم فاب ٢ برو .. وإليكم النتيجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أخيراً أتى هاتف قد يشبع فضول عشاق ألعاب الفيديو في عالم الواقع المدمج، جرّبنا جهاز " PHAB2 Pro"، الذي يعتبر أول هاتف مشغّل لنظام "Google Tango" وإليكم النتيجة. 

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