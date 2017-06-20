دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أخيراً أتى هاتف قد يشبع فضول عشاق ألعاب الفيديو في عالم الواقع المدمج، جرّبنا جهاز " PHAB2 Pro"، الذي يعتبر أول هاتف مشغّل لنظام "Google Tango" وإليكم النتيجة.