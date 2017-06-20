دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أخيراً أتى هاتف قد يشبع فضول عشاق ألعاب الفيديو في عالم الواقع المدمج، جرّبنا جهاز " PHAB2 Pro"، الذي يعتبر أول هاتف مشغّل لنظام "Google Tango" وإليكم النتيجة.
تعرفوا على " PHAB2 Pro".. أول هاتف بنظام "Google Tango"
تعرفوا على " PHAB2 Pro" العملاق
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و6 دقائق.
2:51
لمحبي ألعاب الفيديو.. هذا الهاتف مخصص لكم .. جربنا لكم فاب ٢ برو .. وإليكم النتيجة
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.