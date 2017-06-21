شاهد كيف تحول هذه الأفران العملاقة الحديد لصلب ساخن

شاهد كيف تحول هذه الأفران العملاقة الحديد

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
الهندتكنولوجيااختراعاتصناعات
1:55

عندما تُستخدم أفران عملاقة لتحويل الحديد إلى الصلب الساخن.

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- شاهد كيف تًصنع مسارات القطارات، عندما تُستخدم أفران عملاقة لتحويل الحديد إلى الصلب الساخن، الذي يُصب ويُبرم ويُقص ليصبح قضباناً.

الهندتكنولوجيااختراعاتصناعات