شاهد كيف تحول هذه الأفران العملاقة الحديد لصلب ساخن

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- شاهد كيف تًصنع مسارات القطارات، عندما تُستخدم أفران عملاقة لتحويل الحديد إلى الصلب الساخن، الذي يُصب ويُبرم ويُقص ليصبح قضباناً.