أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- شاهد كيف تًصنع مسارات القطارات، عندما تُستخدم أفران عملاقة لتحويل الحديد إلى الصلب الساخن، الذي يُصب ويُبرم ويُقص ليصبح قضباناً.
شاهد كيف تحول هذه الأفران العملاقة الحديد لصلب ساخن
شاهد كيف تحول هذه الأفران العملاقة الحديد
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
1:55
عندما تُستخدم أفران عملاقة لتحويل الحديد إلى الصلب الساخن.
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