وسم مكالمات الواتساب في الامارات يحتل تويتر.. وهيئة الاتصالات تعلّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن تفاجأ مستخدمو واتساب في الامارات بتفعيل خدمة المكالمات الهاتفية عبر التطبيق يوم الخميس، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أنه لا يوجد تغيير في السياسة المتبعة بشأن الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت VoIP.

وأضافت الهيئة أن أي تطبيقات أو خدمات من هذا النوع يجب أن تكون خاضعة للإطار التنظيمي النافذ، ما يعني استمرار حظر هذا النوع من المكالمات.

وحتى ساعة اعداد هذا التقرير، كانت المكالمات عبر تطبيق واتساب لا تزال ممكنة، كما أنه لم يصدر أي تعليق عن شركتي "دو" و "اتصالات."

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وكان وسم #مكالمات_الواتساب_في_الامارات قد تصدّر المواضيع الأكثر تداولاً، حيث غرّد عبره العديد من المستخدمين معربين عن سعادتهم بهذا الأمر.