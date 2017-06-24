أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيواجه تطبيق البريد الإلكتروني التابع لشركة "غوغل" المعروف باسم "Gmail" تغييراً كبيراً، وفقاً لما ذكرته الشركة في مدونة لها، الجمعة.

إذ لن تتمكن "غوغل" من مسح البريد الإلكتروني للمستخدمين، لتقدم لهم محتوى إعلاني مطابق لاهتماماتهم، وقد انتقد الداعون للخصوصية ممارسات "غوغل" باستخدام البريد الإلكتروني لتقييم الإعلانات المناسبة لجمهور معين.

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وتأتي هذه الخطوة المماثلة لخدمة " G Suite Gmail" المخصّصة للأعمال، والتي لا تعمل على مسح البريد الإلكتروني للحصول على إعلانات مشخّصة، لكن الخدمة المجانية أيضاً "Gmail" أصبحت خالية أيضاً من هذا المسح.

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لكن هذا لن يعني بأنك لن ترى إعلانات مختارة وفقاً لاهتماماتك، بل أن "غوغل" ستلجأ إلى مصادر أخرى للحصول على هذه المعلومات، فعلى سبيل المثال، تلجأ "غوغل" إلى أنواع مقاطع الفيديو التي يحضرها المستخدمون عبر "يوتيوب".

وليس من الواضح نوعية المعلومات التي تستخدمها "غوغل" للإعلانات التي تختارها عبر خدماتها المختلفة، لكن الشركة أكدت في الوقت ذاته بأنها ستحلّل الرسائل الإلكترونية لأسباب لا تتضمنها الإعلانات، من ضمنها المسح للكشف عن البرمجيات الخبيثة، وفقاً لشروط الخدمة التي ذكرتها الشركة في مدونتها.