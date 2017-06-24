أي نسخة كانت المفضّلة لديكم؟ تطور "آيفون" خلال 10 أعوام

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نظرة تفصيلية للتطور الذي شهدته هواتف آيفون على مدى 10 أعوام إلى الآن.. أي نسخة كانت المفضلة لديك؟
النظرة المستقبلية: تغيير صناعة الهواتف الخلوية جذرياً
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نظرة تفصيلية للتطور الذي شهدته هواتف آيفون على مدى 10 أعوام إلى الآن.. أي نسخة كانت المفضلة لديك؟
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