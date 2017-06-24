أي نسخة كانت المفضّلة لديكم؟ تطور "آيفون" خلال 10 أعوام

أي نسخة كانت المفضّلة لديكم؟ تطور "آيفون"

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و26 دقيقة.
أمريكاأيفونتكنولوجياهواتف ذكية
2:16

النظرة المستقبلية: تغيير صناعة الهواتف الخلوية جذرياً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نظرة تفصيلية للتطور الذي شهدته هواتف آيفون على مدى 10 أعوام إلى الآن.. أي نسخة كانت المفضلة لديك؟

 

أمريكاأيفونتكنولوجياهواتف ذكية