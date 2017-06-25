ما مدى أهمية هذه الأقفاص لجراحات العمود الفقري؟

ما أهمية هذه الأقفاص لجراحات العمود الفقري؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و36 دقيقة.
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تستخدم الاقفاص في العمليات الجراحية للظهر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعاون طلاب قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة "Duke"، مع فريق جراحي لابتكار أقفاص للعمود الفقري بالطباعة ثلاثية الأبعاد.

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