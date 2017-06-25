نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعاون طلاب قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة "Duke"، مع فريق جراحي لابتكار أقفاص للعمود الفقري بالطباعة ثلاثية الأبعاد.
ما مدى أهمية هذه الأقفاص لجراحات العمود الفقري؟
ما أهمية هذه الأقفاص لجراحات العمود الفقري؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و36 دقيقة.
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تستخدم الاقفاص في العمليات الجراحية للظهر
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