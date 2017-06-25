حاسوب فائق جديد يشبه الدماغ البشري

حاسوب فائق جديد يشبه الدماغ البشري

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ55 دقيقة.
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2:48

هذا هو البروفيسور ساتوشي سيكيغوتشي. إنه يصنع أسرع حاسوب فائق في العالم.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ستصبح اليابان قريباً موطناً لأسرع كمبيوتر خارق في العالم وهذا سينعكس على كل نواحي الحياة، بدءاً من السيارات الذكية ووصولاً إلى الرعاية الصحية، تابعوا مقابلة CNN مع صانع هذا الكمبيوتر ساتوشي سيكيغوتشي.

اليابانتكنولوجياتقنية وتكنولوجياكمبيوتراختراعات