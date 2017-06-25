حاسوب فائق جديد يشبه الدماغ البشري

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ستصبح اليابان قريباً موطناً لأسرع كمبيوتر خارق في العالم وهذا سينعكس على كل نواحي الحياة، بدءاً من السيارات الذكية ووصولاً إلى الرعاية الصحية، تابعوا مقابلة CNN مع صانع هذا الكمبيوتر ساتوشي سيكيغوتشي.