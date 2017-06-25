هل تهدد ثورة الروبوتات في اليابان البشر؟

هل تهدد ثورة الروبوتات في اليابان البشر؟

تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 25 يونيو/حزيران 2017; 09:13 (GMT +0400).
اليابانتقنية وتكنولوجيااختراعاتابتكارات
3:32

كيف يمكنك أن تمنع الروبوت من تدميرك أنت وبقية الحضارة البشرية؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخطط اليابان لدمج الروبوتات في الحياة اليومية بحلول عام 2020، قابلوا أبرز المخترعين الذين يحاولون تحقيق هذه الرؤية.

اليابانتقنية وتكنولوجيااختراعاتابتكارات