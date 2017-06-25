أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخطط اليابان لدمج الروبوتات في الحياة اليومية بحلول عام 2020، قابلوا أبرز المخترعين الذين يحاولون تحقيق هذه الرؤية.
هل تهدد ثورة الروبوتات في اليابان البشر؟
هل تهدد ثورة الروبوتات في اليابان البشر؟
تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 25 يونيو/حزيران 2017; 09:13 (GMT +0400).
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كيف يمكنك أن تمنع الروبوت من تدميرك أنت وبقية الحضارة البشرية؟
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