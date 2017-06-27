هكذا تُسقط الهواتف المحمولة في اختبار التحمل آلاف المرات! 

هكذا تُسقط الهواتف المحمولة في اختبار التحمل!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة ودقيقتين.
هواتف ذكيةالهندسامسونغ
1:49

“مايكروماكس” هي إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في الهند.. وهكذا يصنعون هواتفهم

(CNN)— “مايكروماكس” هي إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في الهند، وسنأخذكم إلى طابق الانتاج لنريكم كيف تُصنع الهواتف. 

هواتف ذكيةالهندسامسونغ