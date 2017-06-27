(CNN)— “مايكروماكس” هي إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في الهند، وسنأخذكم إلى طابق الانتاج لنريكم كيف تُصنع الهواتف.
هكذا تُسقط الهواتف المحمولة في اختبار التحمل آلاف المرات!
هكذا تُسقط الهواتف المحمولة في اختبار التحمل!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة ودقيقتين.
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“مايكروماكس” هي إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في الهند.. وهكذا يصنعون هواتفهم
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