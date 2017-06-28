يوروبول: لا يمكن التخلّص من الهجوم الإلكتروني الأخير

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- حذّرت وكالة "يوروبول"، الأربعاء من انعدام طريقة إلى الآن للتصدّي للهجوم الإلكتروني الذي ضرب الشركات حول العالم.

وقد بدأ انتشار برنامج الفدية، الثلاثاء، ليتسبب بإيقاف شبكات كمبيوتر كلياً، وطالب المهاجمون بمبلغ يساوي 300 دولار بعملة "بيتكوين" الرقمية.. (التفاصيل عبر الرابط التالي: ما هو الهجوم الإلكتروني الذي يجتاح العالم؟ وكيف يختلف عن "وانا كراي"؟)

وقال المدير التنفيذي لـ"يوروبول"، وهي الوكالة المختصة بتطبيق القوانين الأوروبية، روب وينرايت: "يعتبر هذا ثاني هجوم فدية جدّي بأثر عالمي، حتى ولو لم نحدد أعداد الضحايا بعد،" مضيفاً بأن هذا الهجوم يثبت كيفية نمو الهجوم الإلكتروني ليغطي مساحة كبيرة.

وأتى هذا الهجوم بعد ما شهده العالم الشهر الماضي بهجوم "وانا كراي" الخبيث.. شاهد الفيديو للتفاصيل: ما هو هجوم "WannaCry"؟ وكيف تحمي نفسك منه.

وقد حذّر وينرايت الضحايا من دفع الفدية، قائلاً: "لن تموّلوا بذلك المجرمين فحسب، بل من المرجّح ألا تتمكنوا من استرجاع ملفاتكم."

هل حدّثتم أنظمة تشغيلكم بعد؟ لديكم ثلاث دقائق فقط! 2:54

وقدّرت شركة الأمن المعلوماتي البريطانية "Group IB"، والواقعة في العاصمة الروسية موسكو، أعداد الشركات والمنظمات المتضررة بحوالي المائة، من بينها شركة الغاز والنفط الروسية "Rosneft"، وشركة الشحن الدنماركية "Maersk"، وشركة الأدوية "Merck" وشركة المحاماة "DLA Piper"والبنك الفرنسي "BNP Paribas"، لكن المؤسسات الأوكرانية تأثرت بضربة قوية في الأنظمة الإلكترونية بالبنوك والحكومة والمكاتب وخدمات البريد وشبكة المترو في العاصمة، "كييف".

ويستخدم هذا الهجوم أداة "EternalBlue" للدخول إلى ثغرات أنظمة تشغيل "ويندوز"، يستهدف البرنامج الخبيث الكمبيوترات ويقفل أقراصها الصلبة، وقد حجب البريد الإلكتروني المرتبط بالهجوم، ما يعني بأن المستخدمين لن يتمكنوا من استرجاع ملفاتهم.

ونصح خبراء الأمن الإلكتروني على حماية الأجهزة الإلكترونية بالحرص على الأمور التالية: