عشر سنوات على إطلاق أيفون.. كيف كانت بدايته؟
عشر سنوات على إطلاق أيفون.. كيف كانت بدايته؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و31 دقيقة.
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حين حان أخيراً وقت إزاحة الستار وتقديم هاتف "أيفون" المحمول للعالم
حين حان أخيراً وقت إزاحة الستار وتقديم هاتف "أيفون" المحمول للعالم
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