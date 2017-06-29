عشر سنوات على إطلاق أيفون.. كيف كانت بدايته؟

عشر سنوات على إطلاق أيفون.. كيف كانت بدايته؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و31 دقيقة.
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حين حان أخيراً وقت إزاحة الستار وتقديم هاتف "أيفون" المحمول للعالم

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