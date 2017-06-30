رهان ستيف جوبز.. كيف توصلت أبل إلى تصنيع "أيفون"؟

رهان جوبز.. كيف توصلت أبل إلى تصنيع "أيفون"؟

تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 30 يونيو/حزيران 2017; 08:35 (GMT +0400).
أمريكاأيفونتقنية وتكنولوجياتكنولوجياستيف جوبز
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مع مرور 10 سنوات على إطلاق أول أجهزة الهاتف المحمول أيفون، نعرض لكم كيف تمكنت أبل من إنتاج هذا الهاتف ودور ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي الراحل والشريك المؤسس لشركة أبل.

أمريكاأيفونتقنية وتكنولوجياتكنولوجياستيف جوبزهواتف ذكية