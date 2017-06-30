رهان ستيف جوبز.. كيف توصلت أبل إلى تصنيع "أيفون"؟
رهان جوبز.. كيف توصلت أبل إلى تصنيع "أيفون"؟
تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 30 يونيو/حزيران 2017; 08:35 (GMT +0400).
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مع مرور 10 سنوات على إطلاق أول أجهزة الهاتف المحمول أيفون، نعرض لكم كيف تمكنت أبل من إنتاج هذا الهاتف ودور ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي الراحل والشريك المؤسس لشركة أبل.
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