رهان ستيف جوبز.. كيف توصلت أبل إلى تصنيع "أيفون"؟

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مع مرور 10 سنوات على إطلاق أول أجهزة الهاتف المحمول أيفون، نعرض لكم كيف تمكنت أبل من إنتاج هذا الهاتف ودور ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي الراحل والشريك المؤسس لشركة أبل.