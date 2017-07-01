فيسبوك سيرشدكم الآن لأقرب موقع "واي فاي" مجاني

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يمكنك الآن وعبر حسابك على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، العثور على أقرب موقع مزود بخدمات الانترنت المجانية واسعة النطاق أو ما يُعرف بـ"واي فاي."

منذ تأسيسها.. هكذا بلغت "فيسبوك" حاجز الملياري مستخدم 0:56

الشرطة بهذه الخطوة انتزعت حصرية اكتشاف مواقع الوايف اي التي زودت بها هواتف مثل أبل آي فون والأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل اندرويد، لتتيح بذلك الفرصة أمام مستخدميها لاكتشاف مواقع الانترنت هذه بصرف النظر عن نوع الهاتف أو الجهاز الذي يحملونه.

وبينت الشركة أن هذه الميزة أتيحت العام الماضي لمستخدمين في عدد قليل من الدول، لافتة إلى أنها "وجدت هذا الأمر مفيدا للغاية للمسافرين على وجه التحديد ولكن أيضا في المناطق التي ترتفع فيها أسعار تعرفة التزود بخدمات الانترنت على الهواتف."