إليكم الخواص الجديدة لتطبيق الصور من "غوغل"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هنالك ثلاث خواص جديدة في "Google Photos" ستسر قلوب محبي الصور.

فإن شعرتم بأن الصور قد كثر عددها ولا تملكون الوقت لمشاركتها سيساعد تطبيق "Google Photos" في مشاركة تلك الصور وطباعتها، فيما يعتبر أكبر تحديث شهده التطبيق منذ إطلاقه عام 2015.

والآن يمكنك طباعة كتب من صورك وحتى مشاركتها مع أشخاص معينين أوتوماتيكياً، بالإضافة إلى الحصول على عدد من الاقتراحات حول ما يمكن مشاركته ومع من، ليستخدم التطبيق خاصية تحديد الموقع أو خاصية تحديد الوجوه كمرجع لتلك الاقتراحات.

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إليكم الخواص الثلاث الجديدة لتطبيق "Google Photos":

مشاركة المكتبات: تتيح أداة المكتبات المشتركة الجديدة المجال لمشاركة مجموعات كبيرة من الصور مع أشخاص معينين فور تحميل المستخدم للصور، يمكنك الاختيار بين مشاركة كافة الصور أو بعضها كصور أطفالك أو حيواناتك الأليفة أو ألبومات لأحداث معينة.

الطباعة: وأخيراً توجد هنالك خاصية لطباعة غلافات للكتب بصوركم، يمكنكم اختيار الصور يدوياً لغلاف صلب أو مرن للكتب، أو السماح لخوارزميات "غوغل" بانتقاء أفضل الصور، وفي وقت لاحق من العام سيبدأ التطبيق بتقديم اقتراحات بشكل أوتوماتيكي للصور وفقاً لمناسبات أو إجازات أو رسومات لأطفالك.

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وقد تأخرت "غوغل" بتوفير خواص للطباعة في تطبيقها، ويمكن أن يبلغ سعر الكتاب المصوّر بتطبيق "Google Photos" 9.99 دولار، لكن لا توجد طريقة مستقلة يمكن من خلالها طباعة المحتوى من "غوغل" مباشرة.

عدسة "غوغل": ستشكل عدسة "غوغل" جزءاً من تطبيق "Google Photos" هذا العام، وتستخدم العدسة خاصية التعرف على الصور لتحديد الأجسام الموجودة بالصورة، مثل الأزهار والمطاعم وإظهار المعلومات المرتبطة بتلك الأجسام.. (شاهد الفيديو أعلاه)

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وتعمل كافة الخواص وفق تكنولوجيا تعلّم الآلات المندرجة في إطار الذكاء الاصطناعي، وتحاول الشركة تجنب استخدام بعض المصطلحات مثل "خاصية التعرّف على الوجوه" والتي يمكنها أن تثير الخوف لدى البعض، لكن مسح الصور والتعرف عما يوجد فيها يندرج كله تحت إطار تعلّم الآلات.