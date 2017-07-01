بورشة تطلق أقوى وأسرع 911.. إليكم مواصفاتها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أطلقت شركة بورشة لصناعة السيارات أقوى وأسرع نسخة من طراز سياراتها المعروف باسم 911، واصفة المركبة بأنها "أسرع وأقوى سيارة قانونية صنعتها الشركة لليوم."

وبينت الشرطة أن النسخة الجديدة من الطراز 911 يطلق عليه اسم "GT2 RS" مزودة بمحرك تيربو بسعة 3.8 ليترا ومكون من ست أسطوانات وقادر على توليد قوة 700 حصان، ما يعني أن السيارة ذات الدفع الخلفي منها فقط، قادرة على الانطلاق من حالة السكون الكاملة (0 كيلومتر/الساعة) إلى 100 كيلومتر/ الساعة في 2.7 ثانية فقط.

وبينت الشركة أن السيارة قادرة على تحقيق سرعة قصوى تصل إلى 211 ميلا بالساعة (نحو 340 كيلومترا بالساعة) الأمر الذي يجعل منها أسرع وأقوى سيارة انتجتها الشركة مقارنة بطرازات أخرى ذات صيت معروف عن قوتها وسرعتها من بورشة.

ويبدأ سعر هذه السيارة من 293.200 ألف دولار.