سؤال يطرح نفسه.. وفقا لقوانين الاستخدام لماذا لا تعلق تويتر حساب ترامب؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— لطالما وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موقع التواصل الاجتماعي، تويتر بأنه "أمر رائع،" على حد تعبيره، مرجعا ذلك لسماحه بالتواصل بصورة مباشرة مع الناس.

إلا أن الإهانات المستمرة والتي طالت العديد من الشخصيات والمؤسسات داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، تطرح سؤالا متمثلا بلماذا لا تقدم إدارة تويتر على تعليق حساب ترامب بالاستناد على قوانين الاستخدام، وهو الأمر الذي استندت إليه في السابق لإغلاق حسابات أخرى.

وفقا لقوانين تويتر، فإن الشركة لها الحق في تعليق حسابات لعدد من الأسباب، بما فيها إذا قام المستخدم بتوجيه تهديدات أو هاجم أشخاصا آخرين بدوافع عرقية أو دينية أو جندرية وغيرها، بالإضافة إلى "الانخراط بالإساءة أو مضايقة الآخرين."

وتعليقات ترامب الأخيرة التي غرد بها، الخميس، حول الإعلامية الأمريكية، ميكا بريزنسكي إحدى مقدمات البرامج على قناة MSNBC واصفا إياها بـ"قليلة الذكاء والمجنونة ميكي،" زاعما أنها وشريكها في تقديم البرامج على القناة حاولا إقناعه لإجراء مقابلة في رأس السنة، ليضيف في تغريدة أخرى: "كانت تنزف بشدة بعد عملية شد للوجه، فقلت لا."

وأثارت هذه التغريدة مطالبات لتويتر بتعلق حساب ترامب، إلا أن فرص حدوث أمر مثل هذا متدنية، وفي حال كانت تغريدات ترامب ستواجه أي مسائلات فإنها ستواجه القوانين الموضوعة ضد المضايقات.