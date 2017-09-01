توقع كشف ابل عن "أي فون" الجديد في 12 سبتمبر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— حددت شركة ابل، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، يوم الثلاثاء الموافق 12 من سبتمبر/ أيلول الجاري موعدا لمؤتمرها السنوي للمنتجات، وهو المؤتمر الذي تكشف فيه بالعادة عن منتجاتها الجديدة.

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وتقول الشائعات إن الشركة بصدد الكشف عن ثلاثة أجهزة جديدة هي ايفون 7s وايفون 7s بلس بالإضافة إلى هاتف ايفون 8 الذي سيكون الإصدار بالذكرى العاشرة، إلا أن الشركة لم تقدم أي تفاصيل إضافية عما يفترض بالمستخدمين توقعه من هذا المؤتمر.

ويشار على أن توم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل أثار شائعات حول الهواتف الثلاثة الجديدة بعد التقاط صورة له وفي جيبه هاتف يبدو أكبر على نحو ما من هواتف أي فون المتداولة حاليا، حيث أشارت التوقعات إلى أن الهاتف الجديدة من ابل سيكون مزودا بشاشة بحجم 5.8 إنشات، مقارنة مع هاتف أي فون الحالي المزود بشاشة حجمها 4.7 إنشا وايفون 7بلس بشاشته ذات 5.5 إنشات.